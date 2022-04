Auf einer Bitcoin-Konferenz am Donnerstag in Miami sagte der milliardenschwere Tech-Investor Peter Thiel, dass Warren Buffett ganz oben einer "Feindesliste" von Bitcoin-Hassern stehe. So berichtet es CNBC. Feind Nummer eins sei "der soziopathische Opa aus Omaha".

Thiel kritisierte auch den JPMorgan-CEO Jamie Dimon und den CEO von BlackRock, Larry Fink. Er zeigte große Grafiken mit Bildern der beiden Finanzchefs und ihren pessimistischen Kommentaren über Bitcoin. Auf allen Bildern stand das Wort Gerontokratie (altgriechisch für "Herrschaft der Alten"). Über Dimon sagte Thiel, seine Ansichten seien Teil der "New York City Banker-Vorurteile".