Die deutsche Wirtschaft droht in diesem Jahr um fast zwei Prozent zu schrumpfen. Wenn der Krieg in der Ukraine eskaliert und die Europäische Union ein Embargo auf russische Kohle, Öl und Gas verhängt, führe dies zu Einschränkungen für Energieversorger und Industrie, so die Bundesbank in ihrem Monatsbericht am Freitag.

Die Schätzung entspricht einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um etwa fünf Prozentpunkte gegenüber dem Basiswert vom März. Die schlimmsten Schäden sieht die Bundesbank durch höhere Rohstoffkosten entstehen.