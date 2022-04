Hess berichtete am Mittwoch bereits und übertraf die Gewinnprognosen um 27,45 Prozent. Der französische Energieriese TotalEnergies meldete am heutigen Donnerstag ebenfalls einen kräftigen Gewinnsprung. Für die Aktionäre soll es wie geplant eine höhere Dividende geben.

Mehrere weitere große Ölkonzerne berichten in den kommenden Tagen: Chevron und Exxon Mobil öffnen ihre Bücher am Freitag. Die in London ansässigen Unternehmen BP und Shell werden, wie die US-Ölproduzenten Devon Energy und Pioneer Natural Resources, in der nächsten Woche ihre Ergebnisse bekannt geben.

Analysten erwarten einiges: Exxon wird voraussichtlich einen Nettogewinn von 9,4 Milliarden US-Dollar erzielen, was dem höchsten Quartalsgewinn seit 2013 entsprechen würde. Bei Chevron erwartet die Wall Street einen Gewinn von 6,6 Milliarden US-Dollar. Es wäre das beste Ergebnis seit 2012.

Der Energiesektor ist in diesem Jahr 34 Prozent gestiegen und hat damit jeden anderen Sektor am Markt outperformt. Laut Barron’s haben Analysten bei folgenden fünf Energieunternehmen aus dem S&P 500 seit Jahresbeginn ihre Gewinnprognosen am häufigsten angehoben:

Marathon Petroleum Occidental Petroleum Marathon Oil APA Corp. Hess

"In Verbindung mit steigenden Steuersätzen scheint der Cashflow von Explorations- und Produktionsunternehmen nahe dem Höchststand zu sein und wird mittelfristig wahrscheinlich sinken", zitiert Barron’s den Citi-Analysten Scott Gruber. Er sieht Öldienstleistungsaktien wie Schlumberger weit vorn, da die Öldienstleistungsunternehmen jetzt in der Lage sind, die Preise zu erhöhen und die Margen zu steigern.

Andere Analysten meinen, dass die Produzenten mit den steigenden Kosten mithalten können und den Anlegern immer noch ausgezeichnete Renditen bieten.

"Die Aussicht auf steigende Kosten und Herausforderungen in der Versorgungskette veranlasst uns dazu, im Hinblick auf die Gewinne des ersten Quartals auf Produzenten zu setzen, die über eine gewisse Größe verfügen und die Cash-Renditen steigern können", so Morgan Stanley-Analyst Devin McDermott. Er sieht Conoco, Cenovus, Devon und Suncor weit vorn.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion