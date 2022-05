Die Fed wird heute die Zinsen wahrscheinlich um 0,5% anheben und klar machen, wie sie ihre Bilanz reduzieren will - aber noch wichtiger wird das, was Fed-Chef Powell dann in der Pressekonferenz über das weitere Vorgehen der US-Notenbank sagen wird! Denn vor allem für die USA steht viel auf dem Spiel: die Aktienmärkte der USA haben eine Marktkapitalisierung von 56% der weltweiten Aktienmärkte (derzeit ca. 45 Billionen Dollar; die Amerikaner stellen aber nur 4% der Weltbevölkerung). Dazu ist der US-Immobilienmarkt durch Zinsanhebungen gefährdet, nachdem die Immobilienpreise in den letzten Jahren massiv gestiegen waren. Wie hawkish können Powell und die Fed sein, wenn so viel auf dem Spiel steht?

Hinweise aus Video: