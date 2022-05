Gestern die Märkte in Aufruhr, vor allem der Abverkauf der großen US-Tech-Werte deutet daraufhin, dass in großem Stile ETFs liquiditiert wurden. Was also lange Indizes wie den Nasdaq zu fortgesetzten Höhenflügen verholfen hatte, wird nun zum Problem: die Dominanz großer Tech-Aktien wie Apple war lange Segen, kann aber nun zum Fluch werden. Vor allem für Investoren in Index-ETFs dürfte nun eine volatile Zeit anbrechen! Heute ist eine Erholung nach dem gestrigen Abverkauf (Nasdaq -5%) durchaus wahrscheinlich - aber noch wahrscheinlicher ist, dass danach dann noch einmal tiefere Kurse bei S&P 500 und Nasdaq angesteuert werden..

