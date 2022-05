Auch die asiatischen Aktien gaben daraufhin nach. Der Hang Seng-Index in Hongkong führte die regionalen Verluste an. Die europäischen Aktien weiteten ihre Verluste ebenfalls aus und stehen vor dem schlimmsten Wochenrückgang seit zwei Monaten. Freizeit- und Technologiewerte gehören zu den größten Verlierern.

Die massiven Kursverluste vom Donnerstag machten die Erleichterungsrallye als Reaktion auf die Entscheidung der Fed am Mittwoch komplett zunichte. Die US-Notenbank hatte die Zinssätze so stark wie seit 2000 nicht mehr angehoben.

"Heute ist der erste Tag, an dem ich mich einfach nur schlecht fühle. Man konnte sich heute nirgends verstecken.", zitiert die Financial Times Danny Kirsch, Leiter der Optionsabteilung bei Piper Sandler.

Der Nasdaq fiel um fast fünf Prozent. Der Anstieg am Mittwoch und der Rückgang am Donnerstag markierten die stärkste Schwankung des Index seit März 2020. Der Dow Jones verlor mehr als 1.000 Punkte. Beide Indizes verzeichneten die stärksten Einbrüche an einem Tag seit 2020.

Der brutale Ausverkauf an der Wall Street bei Aktien, Anleihen und so ziemlich allem anderen – mit Ausnahme des Dollars – hat sich am Freitag auf Asien ausgeweitet. Auch Europa eröffnet den Handelstag im Minus.

Panik-Verkäufe in New York

Panik-Verkäufe in New York Brutaler Wall Street Crash: "Anleger sollten den Sicherheitsgurt anbehalten"

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer