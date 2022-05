Die Fed will die Zinsen weiter anheben und ihre Bilanzsumme reduzieren - und das zu einem Zeitpunkt, an dem in den USA sowohl eine Dotcom-Blase 2.0 als auch eine Immobilienblase 2.0 gleichzeitig entstanden sind! Wer hat diese beiden Blasen ermöglich? Natürlich die Fed mit ihrer ultralaxen Geldpolitik, die die Vermögenspreise explodieren ließ! Nun aber ist die Inflation auch in der Realwirtschaft angekommen - und jetzt steht die US-Notenbank vor der Situation, gleich zwei Blasen gleichzeitig kontrolliert herunter fahren zu wollen! Und das, ohne dass diese beiden Blasen platzen - und die US-Wirtschaft in eine Rezession fällt. Faktisch versucht also die Fed, eine Lage zu kontrollieren, die man so beschreiben könnte: das Jahr 2022 ist die Summe aus Platzen der Dotcom-Blase (Jahr 2000 - und aktuell) und Platzen der Immobilienblase (2008 - und nun am Beginn eines neuen Crashs)..

Hinweise aus Video:

