Eingeschlossen zwischen zwei Gaps (Kurslücken) startete der DAX sehr verhalten in den Donnerstag. Nachdem wir am Mittwoch einen überraschend starken DAX mit mehr als zwei Prozent Aufschlag gesehen hatten, fand die Korrektur dieser Bewegung bereits am Abend statt. Damit waren fast alle Gewinne wieder abgebaut und der Donnerstagsstart auf dem Niveau vom Mittwochmorgen.

Zum Handelsstart war dieses Ernüchterung deutlich zu spüren und erst einmal ein Test des Wochen-Gaps auf der Unterseite an der Tagesordnung. Dort erfolgte eine langsame aber sehr gute Stabilisierung, die am späten Vormittag sogar über 13.600 Punkte zurückführte. Es sollte nur ein Zwischenhoch bleiben, denn auch am Nachmittag wurde das Tief einem Test unterzogen.

Die ersten Trades basierten damit bei mir auf dieser Gap-Marke und an der Oberseite auf den Begrenzungen des Vortages als Ziel. Damit konnte ich einige Punkte aus dem Markt holen:

20220512 DAXtrade am Gap

Erst am frühen Nachmittag klappte dann der Ausbruch auf der Oberseite mit dem Überschreiten des Vormittagshochs. Das Momentum trug den Leitindex letztlich bis auf 13.808 Punkte und damit nur 20 Punkte vor das Hoch der Wochenmitte. Somit wurde das Gap vom Morgen auf der Oberseite fast geschlossen:

20220512 Xetra-DAX Tagesverlauf

Die Kurslücke auf der Unterseite blieb jedoch bestehen, auch das ist hier markiert. Damit verzeichneten wir trotz der Stärke am Nachmittag einen Minustag. Seitens der Volatilität blieben wir jedoch auf dem gleichen Niveau wie am Mittwoch und hatten eine Tagesspanne von rund 320 Punkten.

Damit hat sich das Chartbild mittelfristig nicht geändert. Ohne neue Tiefs und knapp unterhalb der Wochenhochs bleibt es spannend, auf welcher Seite der nächste größere Move erfolgt. Die Tendenz zu schnellen Erholungen und Abverkäufen spielt daher eher den reinen Daytradern in die Hände.

Legen wir einen Trendkanal im DAX an, hat sich auf der Unterseite aber zumindest die Chance auf Bodenbildung ergeben:

20220512 Xetra-DAX Monatsverlauf

Bestätigt sich dieses Bild in der DAX-Vorbörse heute?

Das "Hin&Her" sieht man am ebenfalls bei den Einzelwerten. So stand eine Bayer am Dienstag ganz oben auf der Gewinnerliste der DAX-Aktien, gab alle Gewinne am Mittwoch wieder ab und war gestern erneut eine der meist gefragtesten Aktien:

20220512 DAX-Aktien Boerse Frankfurt

Hauptaugenmerk bei diesen Bewegungen ist der US-Technologiesektor. Einige Aktien wie Beyond Meat zeigten ein Intraday-Reversal und sprangen von einem Minus in ein starkes Plus um. Das half dem Nasdaq insgesamt, innerhalb des Abwärtstrends eine Bodenbildung zu formieren:

20220513 Nasdaq-100 Vorboerse

Die Bestätigung fehlt hier aber noch und ist erst bei Überschreitung der Trendlinie für ich vollzogen.

Den Schwung kann der DAX jedoch schon aus der Vorbörse mitnehmen und sich leicht über die Hochs der letzten beiden Tage absetzen:

20220513 DAX Vorboerse

Perspektivisch haben wir damit erneut ein Gap, diesmal auf der Unterseite. Mit diesem Schwung gilt es nun, die Entscheidungszone bis 13.900 zu durchlaufen oder ab dieser Zone wieder zu konsolidieren:

20220513 DAX Endloskontrakt

Genau darauf geh ich gleich wieder im Livestream auf YouTube oder auf Twitch ausführlich ein.

Dabei gehen wir auch auf Aktien ein, vor allem auf die mit Quartalszahlen von gestern, wie eine Beyond Meat aber auch die die Amazon wird wieder Thema sein.

Vor dem Handelsstart der Wall Street heute melden diese Unternehmen ihre Bilanzen:

20220513 Earnings morning

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute folgende Termine zu entnehmen.

Am Morgen blicken wir auf die EU-Industrieproduktion um 11.00 Uhr und bereiten uns dann auf die US-Daten vor.

Mit den Exportpreisen und Importpreisen aus den USA werden 14.30 Uhr zwei wichtige Kennzahlen veröffentlicht. 16.00 Uhr folgt das Uni Michigan Verbrauchervertrauen.

Den Abschluss bildet wie jeden Freitag der COT-Report vor Handelsende der Wall Street.

Alle Eckdaten sind hier verzeichnet:

20220513 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart nun viel Erfolg

Dein Andreas Bernstein

Dein Andreas Bernstein

