Im Nebenwerte-Index SDax entwickelten sich die Branchentitel uneinheitlich: Während sich Zalando-Konkurrent About You mit einem Kursplus von 0,7 Prozent weiter erholte, gaben die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 um 0,2 Prozent nach./gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen haben am Mittwoch überwiegend Verluste verzeichnet. Der Essenslieferdienst Delivery Hero und der Online-Modehändler Zalando zollten im schwächelnden Dax DE0008469008> der Kurserholung der vergangenen Tage Tribut: Sie belegten mit Abschlägen von zuletzt 5 und 1,8 Prozent hintere Indexplätze. Für die jüngst ebenfalls eher gut gelaufenen Titel des Kochboxen-Anbieters Hellofresh ging es um über zweieinhalb Prozent bergab.

AKTIE IM FOKUS Online-Titel zollen Erholung Tribut - About You trotzen Trend

