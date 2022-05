In den USA wird der Benzinpreis ein immer dominanteres Thema, denn er treibt nicht nur die Inflation weiter nach oben, sondern ist für die Menschen häufig auch das Symbol schlechthin für die derzeitige Teuerung. Derzeit ist eine Dynbnamik im Gange wie in den 1970er-Jahren, als hohe Öl- bzw- Benzinpreise die Inflation drastisch nach oben geschraubt hatten: die Politik versucht heute wie damals zu intervenieren - und macht damit das Problem eher noch schlimmer! Neben der Teuerung kommt gerade für Millionen Amerikaner noch hinzu, dass die Träume derzeit platzen, wonach man an der Börse schnell und einfach reich werden kann. Daher müssen viele Menschen nun wieder eine Arbeit suchen..

Hinweise aus Video:

1. Warum explodierende Treibstoffpreise die US-Wirtschaft abwürgen

2. China – Lage der Wirtschaft: „Es ist nicht schlimm – Es ist schlimmer!“

Das Video "Benzinpreis und Inflation: Geht besser wieder arbeiten!" sehen Sie hier..