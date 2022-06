Finanzberater des Jahres 2022

Der Volksmund weiß: Guter Rat ist teuer. Das gilt besonders in Sachen Finanzen. Denn erstens ist Geld geprägte Freiheit und zählt nach Gesundheit und Beziehungen zu unseren drei wichtigsten Lebensbereichen. Und zweitens lässt die anziehende Inflation immer mehr Anleger ratlos zurück: Wie um Himmels Willen lässt sich das sauer Ersparte bei andauerndem Nullzins vor der mittlerweile über 7-prozentigen Inflation schützen? Hilfe bietet ein Heer von bundesweit zigtausend freundlichen Finanzberatern. Dumm nur, dass deren Rat zwar oft teuer, aber deswegen noch lange nicht gut ist. Die Liste an Verfehlungen der Zunft ist lang: Die von vielen Banken jahrelang vertriebenen geschlossenen Fonds – meist Schiffe, Container oder Immobilien - brachten den Banken zwar bis zu 15% Abschlussgebühren, dem Kunden hingegen oft horrende Verluste. Die seinerzeit in großem Stil von Sparkassen an sicherheitsorientierte Anleger vertriebenen „Garantie“-Zertifikate von Lehman Brothers bescherten zwar der Bank garantierte Provisionen, den Kunden hingegen teils Totalverluste. Die Skandale bei freien Finanzberatern um Prokon, S&K Immobilien, P&R-Container oder PIM-Gold runden das Bild ab. Nun liegen diese Beispiele teilweise schon Jahre zurück. Viele Banken haben seither werbewirksam Besserung geschworen. Nicht nur, dass man die Kunden heutzutage viel fairer berät. Neuerdings gibt sich die Finanzbranche gleich dazu noch einen grünen Anstrich. So stellt man dem Kunden nicht nur eine gute Rendite in Aussicht, sondern verkauft ihm mit sogenannten ESG-Anlagen auch noch ein gutes Gewissen. Damit ist die Finanzbranche neuerdings Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit – oder behauptet dies zumindest. Dumm nur, dass die sich häufenden Skandale zum Thema Greenwashing bereits die Bankenaufsicht auf den Plan gerufen haben. Tatsächlich hat sich also offenbar wenig geändert: auch heute noch wird um des schnellen Geschäftes Willen getäuscht und getarnt. Doch bevor man nun alle Bank- und Finanzberater pauschal in Sippenhaft nimmt, sollte man natürlich differenzieren. Denn trotz der zahlreichen Fehltritte der Zunft gibt es ihn: den fairen und kompetenten Finanzberater. Ihn zu finden ist für Anleger allerdings nicht leicht. Das hat auch der Euro-Finanzen-Verlag erkannt und kürt daher als Hilfestellung bereits seit 2005 jedes Jahr die Top 100 „Finanzberater des Jahres“. Wer in diese „Hall of Fame“ der Finanzberater einziehen will, muss sich in einem mehrmonatigen Wettbewerb beweisen. Dabei stehen neben dem Management eines 100.000 Euro-Depots eine Reihe anspruchsvoller Wissenstests an. Pro Bank sind max. vier Teilnehmer erlaubt. Das sichert Chancengleichheit zwischen kleineren Häusern mit wenigen Beratern und Großbanken mit mehreren tausend. Auch der Itzehoer Aktien Club (IAC) hat erneut vier seiner insgesamt 13 Berater ins Rennen geschickt. Das Ergebnis: Alle vier haben sich eine Top-Platzierung gesichert und zählen damit offiziell zu den „Top-100 Finanzberatern des Jahres 2022“ in Deutschland. Gleichzeitig wurde der IAC bzw. die geschäftsführende TOP Vermögensverwaltung AG von Focus Money und DeutschlandTEST bereits 2020 zum „Preis-Leistungs-Sieger“ aller Vermögensverwalter in Deutschland gekürt. Die Erkenntnis daraus: Es gibt ihn, den guten Rat, und er muss nicht automatisch teuer sein.