Der US-Lebensmittelriese Kellogg - hierzulande vor allem bekannte für seine Cornflakes-Produkte - soll in drei börsennotierte Unternehmen aufgespalten werden. Das internationale Snack- und Cerealien-Geschäft mit Marken wie Kellogg's und Pringles soll das neue Herzstück werden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Battle Creek mit. Mit zuletzt rund 11,4 Milliarden US-Dollar Umsatz ist die Sparte das Zugpferd von Kellogg.

Das Unternehmen erwartet in diesem Geschäftsfeld auch in Zukunft starke Zuwächse. Im Jahr 2012 hatte der Kellogg-Konkurrent Kraft-Heinz seine Snack-Sparte ebenfalls abgetrennt. Das Unternehmen ist seither unter dem Namen Mondelez stark gewachsen, Aktionäre haben profitiert.