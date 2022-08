Insgesamt lieferte die Mannschaft von Enphase Energy von April bis Juni 2022 rund 3,4 Millionen ihrer IQ Mikro-Wechselrichter aus, die das Aushängeschild des Unternehmens sind. Dabei handelt es sich um Energiesysteme für Privathaushalte – im Konkreten Photovoltaik- und Speicherlösungen – die von Installateuren montiert werden.

Die Nachfrage nach entsprechenden Geräten zieht weltweit an, was der globalen Ausrichtung von Enphase Energy in die Hände spielt. So hat US-Präsident Joe Biden erst Anfang Juni verkündet, dass er die Strafzölle auf Solarmodule in einigen asiatischen Ländern temporär aufheben will, um dadurch die heimische Solarindustrie zu fördern.

Gut für Enphase Energy, die aktuell rund 80 Prozent ihrer Kunden auf dem US-Heimatmarkt haben. Dieser Marktanteil könnte sich in Zukunft aber reduzieren, denn CEO Badri Kothandaraman hat bereits angekündigt, dass er auch das Europa-Geschäft gezielt und deutlich ausbauen will.

Hier zeichnete sich zuletzt vor allem in Deutschland und den Niederlanden eine hohe Nachfrage nach den Solar-Wechselrichtern ab. Um diese gut und zeitnah bedienen zu können, soll die regionale Fertigung in Rumänien weiter ausgebaut werden. CEO Kothandaraman ist vom weiteren Aufwärtstrend bei Enphase Energy überzeugt und stellte für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 590 und 630 Millionen US-Dollar in Aussicht.

Eine positive Nachricht kam gerade vom indischen Partner Salcomp, der seit Beginn der Zusammenarbeit Anfang 2020 mittlerweile über fünf Millionen IQ Mikro-Wechselrichter ausgeliefert hat.

Auch die Analysten empfehlen die Aktie nahezu unisono zum Kauf. Allerdings hat sich die Aktie seit Bekanntgabe der Zahlen bereits deutlich verteuert und erscheint zum aktuellen Zeitpunkt ambitioniert bewertet.

