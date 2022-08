"Trotz des Anstiegs der Preise im Juli sind die Krypto-Märkte seit Jahresbeginn immer noch um die Hälfte gesunken und die Handelsvolumina sind nach wie vor niedrig. Aber es scheint, dass die Krypto-Märkte einen Boden gefunden haben", teilte Kenneth Worthington von JPMorgan in einer Markt-Einschätzung mit.

Noch stärker als der Bitcoin erholte sich der Kurs von Ether. In den vergangenen vier Wochen verbuchte die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Digitalwährung ein Plus von circa 40 Prozent, während der Bitcoin-Kurs um circa acht Prozent in diesem Zeitraum zulegte. Es wäre Ether und nicht Bitcoin, der die jüngste Rallye anführte, nachdem die erfolgreichen Tests des Ethereum "Merge" im Juni und Juli dem Markt einen Vertrauensschub gegeben hätten, so Worthington.