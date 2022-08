Die hohe Inflation und der weltweite Wirtschaftsabschwung hinterlassen beim Kochboxen-Anbieter HelloFresh deutliche Spuren: Im zweiten Quartal verringerte sich das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) um 7,5 Prozent auf rund 146 Millionen Euro (im zweiten Quartal 2021 waren es 157,8 Millionen Euro). Der Gewinn nach Steuern lag bei 62,9 Millionen Euro und damit deutlich unter den 83,7 Millionen Euro, die im Vorjahresquartal erwirtschaftet wurden.

Neben gestiegenen Lebensmittelkosten musste das Berliner Unternehmen für Treibstoff und damit zusammenhängend in der Logistik mehr hinlegen. Zudem wurden neue Produktionsstätten ausgebaut, was mit entsprechenden Anlaufkosten einherging. Dazu kam ein rückläufiges Kundengeschäft: Insgesamt verlor HelloFresh im zweiten Quartal über 500.000 Kunden. Der Rückgang betraf zuletzt vor allem den Hauptabsatzmarkt in den USA, wo rund 220.000 Menschen absprangen. Unterm Strich bleiben derzeit acht Millionen Kunden in 17 Ländern – und damit sogar vier Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal.