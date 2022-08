Seit Putin uns den Gashahn abdreht und die Klimakrise immer sichtbarer wird, sind grüne Aktien gefragter denn je. Ein Glanzlicht ist CropEnergies. Die Mannheimer stellen Bioethanol, Lebens- und Futtermittel her. Das Hauptprodukt Bioethanol ersetzt Ottokraftstoff. Super E10 ist in vielen Ländern ein Erfolg, dem Sprit wird Bioethanol beigemischt. Nachhaltige Produkte aus Biomasse – dafür steht CropEnergies. Das Unternehmen erhöhte am vergangenen Donnerstag seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (Februar) und erwartet nun einen Umsatz von 1,47 bis 1,57 Milliarden Euro (zuvor: 1,45 bis 1,55 Milliarden). Das operative Ergebnis soll zwischen 215 und 265 Millionen Euro landen – bislang waren 165 bis 215 Millionen anvisiert worden. Die hohen Ethanolpreise sowie zuletzt wieder gesunkene Rohstoffpreise sind die Hauptgründe für die erhöhte Prognose. Das Unternehmen geht davon aus, daß die EU ihre Beimischungsziele für Biokraftstoffe aufrechterhält. Den Halbjahresbericht will der Vorstand am 12. Oktober vorlegen. Die Aktie schnellte auf ein 12-Monatshoch bei 15,50 Euro. Wir sehen den Kurs auf 19 Euro klettern. Der Börsenwert von 1,28 Milliarden Euro entspricht nicht einmal dem Jahresumsatz. Das KGV beträgt nur 9 (2023) bis 12 (2022). Die Dividende ist mit 2,9% ebenfalls attraktiv. Rund 70% der Aktien besitzt der Mutterkonzern Südzucker, der auch von der boomenden Tochter profitiert. Bioethanol wird aus gärenden Pflanzen gewonnen. Die Mannheimer nutzen dafür Getreide und Zuckerrüben. Verkauft wird das Bioethanol an die Mineralölindustrie. Die Mission ist der Umweltschutz: „Unsere Produkte tragen zu einer klimafreundlichen Welt bei und sorgen dafür, dass fossile Kohlenstoffe dauerhaft im Boden bleiben und den Klimawandel nicht weiter antreiben.“ Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr sind die Deutschen in der Heimat, Belgien, Großbritannien und Frankreich mit Werken. So ist nach der Gründung 2006 der führende europäische Hersteller von erneuerbarem Ethanol herangewachsen. Zur Zeit prüft der Vorstand, eine neue Anlage zur Produktion von erneuerbarem Essigsäureethylester zu bauen. Dieses würde dann mit Erneuerbaren hergestellt. Verschiedene Industriezweige nutzen es, wie Kosmetik, Farben, Lebensmittel, sie könnten durch die nachhaltige Gewinnung ihren Co2-Fußabdruck reduzieren. Fazit: Die Bilanz ist bärenstark. Kaufen!