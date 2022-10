Erneut starteten wir einen Handelstag im "neutralen" Bereich, also den Kursbegrenzungen, die aus den vergangenen Tagen bereits bekannt waren. Insbesondere die 12.100 als Unterstützung stand wieder im Fokus. Darauf blickten wir gestern schon mit diesem Bild (Rückblick Chartanalyse 13.10.2022):

20221013 DAX Vorboerse

Über weite Strecken des Vormittags stand dann der 12.200er-Bereich im Fokus, an dem wir uns mehrheitlich in den vergangenen Tagen aufhielten. Hier sollte zumindest eine kurzfristige Entscheidung erfolgen und erfolgte auch.

Im Vorfeld der US-Inflationsdaten entschieden sich die Marktteilnehmer für einen Run zur Oberseite. Technisch kam dies einem Anlaufen der Vortageshochs gleich, die recht zügig erreicht wurden. Über 3 Tage hinweg deckelte der Bereich den Index und schien in der Mittagszeit dann zu brechen. Optisch näherten wir uns sogar der 12.400 und damit den alten Jahrestiefs im DAX - doch dann wurden die US-Inflationsdaten veröffentlicht.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,2 Prozent an. Im Vorfeld wurde von 8,1 Prozent ausgegangen, nachdem im August die Inflationsrate 8,3 Prozent betragen hatte. Die Kerninflation ohne Energie- und Lebensmittelpreise stieg von 6,3 auf 6,6 Prozent. Damit deutete zunächst alles auf eine weitere Erhöhung der US-Zinsen um 75 Basispunkte hin und schockte die Aktienmärkte.

Binnen weniger Minuten verlor der DAX seine gesamten Tagesgewinne und machte auch an den Tiefs der vergangenen Tage, der skizzierten 12.100er-Marke nicht Halt. Zur tiefroten Wall Street Eröffnung wurde sogar punktgenau die 12.000 berührt. Dann startete jedoch ein Reversal, was sich zunächst wie eine kurze Gegenreaktion anfühlte, dann aber starkes Momentum zur Oberseite entwickelte.

Vor allem von den US-Börsen wurde dies getragen. Dort hellte sich die Stimmung auch wieder deutlich auf:

2022-10-14 Fear and Greed

Die am Morgen gebrochene rote Trendlinie wurde erneut überschritten und bei den Daten der Deutschen Börse vom Handelstag erst nahe des Tageshochs der Handel beendet:

2022-10-13 DAX Boerse Frankfurt

Es entstand technisch ein V aber noch kein V-Reversal:

20221013 Xetra-DAX Handelstag

Vor allem Banken und Versicherungen profitierten von den nun als sehr wahrscheinlich anzusehenden weiteren Zinsanhebungen in den USA. Eine Deutsche Bank war der klare Tagesgewinner im Markt. Doch auch das Gesamtbild war stimmig und zum Handelsende der Nachbörse hin sogar noch positiver:

2022-10-13 DAX Aktien Heatmap

Dass wir hier einen Ausbruch sehen und ggf. auch auf der Oberseite, lag ein wenig in der Luft. Das mittelfristige Chartbild spitzte sich gestern bereits zu (Rückblick):

20221012 DAX Xetra Oktober

Immerhin war die Serie von 6 Verlusttagen damit gebrochen - hierzu ein Ausschnitt aus dem Livetradingroom vom Morgen im Nachgang über das Thema Volatilität:

Diese starke Erholung brachte den DAX am Ende also schneller an seine Widerstände, als man sich dies vielleicht vorstellen konnte. Insbesondere das Reversal und im Nachgang somit die "Bärenfalle" hat sicherlich bei einigen Marktteilnehmern für Verwirrung gesorgt.

Ich habe dies optisch einmal hier aufgearbeitet und auch die weiteren Widerstände aus dem Kalendermonat gleich skizziert:

20221013 Xetra-DAX-Verlauf

Diese benötigen wir gleich im Tagesausblick.

Mittelfristig brachen gestern also einige Trendlinie, auch im Endloskontrakt der Abwärtstrend seit Mitte September:

20221014 mittelfristig DAX Endloskontrakt

Mit Blick auf die ersten Indikationen der Vorbörse ist die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik zu sehen. Man darf also von V-Reversal sprechen, da das ursprüngliche Niveau überschritten wurde:

20221014 DAX Vorboerse Oktober

Vor allem der Nasdaq legte einen starken Handelstag hin, was übergeordnet aber noch nicht zu einer kompletten Trendwende führt:

20221014 Nasdaq-100

Zur Oberseite hin kommen nun die nächsten Widerstände, nach Überwindung der 12.400 im XETRA-Markt, auf die Agenda. Eingangs skizziert möchte ich diese auch im Endloskontrakt festhalten:

20221014 DAX Vorboerse Run

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es heute ebenfalls. Das IWF-Treffen ist weiterhin präsent.

Um 8.00 Uhr stehen die Großhandelspreise aus Deutschland im Fokus. 11.00 Uhr folgt die EU-Handelsbilanz.

Auf den Einzelhandel blicken wir vor der Wall Street Eröffnung heute 14.30 Uhr und haben parallel die Importpreise und Exportpreise vor Augen.

16.00 Uhr folgt noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan, welches als Umfrage zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird.

Die CFTC-Daten 21.30 Uhr schliessen die Daten und damit auch die Handelswoche ab.

Alle anstehenden Termine habe ich Dir hier im Detail aufgelistet und bespreche Sie dann börsentäglich genauer:

2022-10-14 Wirtschaftsdaten

