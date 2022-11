Nach der Rallye bei chinesischen Technologieaktien sind auch die Anteilsscheine deutscher Internet-Unternehmen am Dienstag stark gestiegen. Online-Händler Zalando legte als bester Wert im Dax um fast sieben Prozent an und führte den Leitindex damit an.

Unerwarteter Rückenwind für die Tech-Branche kam am Dienstagmorgen aus China. Dort hatten die Aktien von Alibaba und Tencent stark zugelegt. Grund waren Spekulationen in sozialen Medien über eine Abkehr von der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung. Angeblich sei ein Komitee gebildet worden, um Szenarien zu prüfen, wie ein Ende dieser Politik aussehen könnte. wallstreet:online berichtete.

Auch andere europäische Branchengrößen profitierten in der Folge. Die niederländische Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway liegt fast neun Prozent im Plus. Der britische Branchenkollege Deliveroo gut vier Prozent. Für die Papiere des Online-Supermarktes Ocado ging es gar um 36 Prozent nach oben. Auslöser war das Bekanntwerden einer neuen Partnerschaft mit dem südkoreanischen Konzern Lotte Shopping, mit dem Ocado auf dem Markt einsteigen will. Das berichtete Reuters.

Die Hoffnung vieler Anleger mit Blick auf China beruht darauf, dass die Regierung ihre strikte Null-Covid-Politik lockert. Das dürfte das zuletzt eher schwache Wachstum wieder ankurbeln und die besonders konjunktursensiblen Tech-Werte aus dem Kurstief holen. Ob den Gerüchten tatsächlich Taten folgen, bleibt abzuwarten.

Es ist aber auch die Hoffnung auf eine weniger strikte Geldpolitik der Notenbanken, die aktuell die Aktien europäischer Internetwerte antreibt. Am Mittwoch steht die nächste große Entscheidung der Zentralbank Fed an. Anleger hoffen auf ein etwas langsameres Tempo bei den Zinssteigerungen.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion