Midterms-Wahlen in den USA – Auch für die Finanzmärkte steht viel auf dem Spiel

Zwischenwahlen in den USA – Auch für die Finanzmärkte steht viel auf dem Spiel

Am kommenden Dienstag wählen die US-Bürger das gesamte Repräsentantenhaus, rund ein Drittel der Senatoren und in etlichen Bundesstaaten auch die Gouverneure neu. Sie entscheiden somit darüber, ob die Demokraten die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses behalten oder ob die Republikaner die Macht in einer der beiden Kammern übernehmen, oder in beiden. Joe Biden bleibt zwar im Weißen Haus, aber wohin die Reise in den kommenden zwei Jahren auch in Sachen Finanzpolitik und Staatsausgaben gehen soll, darüber stimmen die Amerikaner ab. Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur und zunehmender finanzieller Ängste steht bei diesen Zwischenwahlen ungewöhnlich viel auf dem Spiel, gleiches gilt für die Finanzmärkte. Hier ein Blick darauf, was im nächsten Jahr zu erwarten ist, wenn entweder die Republikaner oder die Demokraten beide Kammern gewinnen oder sich die Kontrolle über den 118. Kongress teilen.

Der Kongress ist geteilt