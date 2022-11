Nach jeder der letzten 19 US-Zwischenwahlen seit dem 2. Weltkrieg stiegen die Aktienmärkte bis zum Jahresende an - passiert das auch in diesem Jahr, besonders beim bisher so schwachen US-Tech-Index Nasdaq? Mit dem bisher treffsichersten Analysten, Mike Wilson, erwartet ein Schwergewicht eben diese Rally bei Nasdaq & Co: der Sieg der US-Republikaner (mindestens im US-Abgeordnetenhaus - der Senat ist enger) dürfte laut Wilson zu weniger Staatsausgaben führen, weswegen die Renditen für US-Staatsanleihen fallen dürften - was dann wiederum gut für die Aktienmärkte wäre. Heute dünnste Umsätze an der Wall Street und keine Richtungsentscheidung nach dem Anstieg am Freitag. Das dürfte erst nach den US-Zwischenwahlen und den Inflations-Daten am Donnerstag passieren..

