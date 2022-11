Im letzten Monat haben sich US-Bank-Aktien relativ gut entwickelt. Eigentlich fürchten viele Marktteilnehmer einen Anstieg der Kreditausfälle in rezessiven Phasen, was Banken unter Druck setzen würde.

Trotzdem gehörte der Bankensektor laut FactSet-Daten in den letzten Monaten zu den Spitzenreitern im S&P 500 mit einem Plus von 10,8 Prozent in den letzten Monaten, berichtet CNBC.

Ron Temple, Leiter des Bereichs US-Aktien und Co-Leiter des Bereichs Multi-Asset-Investitionen bei Lazard Asset Management, sieht eine von Warren Buffetts Lieblingsaktien besonders weit vorne: die Bank of America (BofA) gehöre zur Top-Aktienauswahl im Bankensektor.

"BofA ist eine klassische Verbesserungsgeschichte, bei der wir erwarten, dass die Renditen im Tiefpunkt dieses Zyklus deutlich höher sein werden als in früheren Wirtschaftsabschwüngen. Die BofA hat die Qualität ihres Underwritings deutlich verbessert und profitiert von einem der qualitativ hochwertigsten und kostengünstigsten Einlagengeschäfte auf dem US-Bankenmarkt", sagte Ron Temple am Dienstag in der "Squawk Box Asia" von CNBC. Angesichts des Anstiegs der kurzfristigen Zinssätze dürfte die Bank auch bessere Nettozinsmargen und Nettozinserträge als erwartet erzielen, fügte er hinzu.

Der Gewinn und das Ergebnis der Bank für das dritte Quartal übertrafen laut CNBC-Berichten die Erwartungen, da der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und die Zinserträge besser ausfielen als erwartet.

Die BofA-Aktie ist die zweitgrößte Position in Warren Buffetts (Berkshire Hathaway) Aktienportfolio, das zum Ende des dritten Quartals mit 31,2 Milliarden US-Dollar bewertet war.

Chuck Liberman, Chief Investment Officer bei Advisors Capital Management, schätzt die Großbank Wells Fargo und bezeichnet sie als "eine der günstigsten Banken mit einer großen Einlagenbasis für Privatkunden". Dies wird die Nettozinsmargen der Bank erhöhen, wenn die Zinssätze ansteigen, sagte er am Dienstag in der CNBC-Sendung "Street Signs Asia".

David Bahnsen von der Bahnsen Group, dessen Unternehmen ein Vermögen von rund vier Milliarden US-Dollar verwaltet, hat eine weniger bekannte Aktienauswahl getroffen. Er schätzt die Boutique-Investmentbank Moelis & Co wegen ihrer hohen Dividendenrendite von fast sieben Prozent und ihrer Verpflichtung, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

"Mit einer Marktkapitalisierung von nur 2,6 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen für uns ein seltener Small-Cap-Titel, der seit dem ersten Tag eine wachsende Dividende (mit erheblichen jährlichen Sonderdividenden) abwirft (...) die Bilanz weist keine Schulden auf. Wenn also Cashflows fließen, können sie ausschütten, und wenn es einen schlimmeren zyklischen Abschwung gibt, als wir erwarten, können sie den Sturm ohne Schulden überstehen", sagte David Bahnsen von Bahnsen.

Autor: Christoph Morisse, wallsteet:online Zentralredaktion

