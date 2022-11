Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Am Nachmittag freuen wir uns auf die Erzeugerpreise aus den USA. Sie sind nach den Inflationsdaten die wichtigste Zahl im aktuellen Umfeld.

Dabei sprechen wir heute auch wieder über Aktien, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Diese Unternehmen melden heute ihre Bilanzen:

Kurzfristig blicke ich heute auf der Unterseite, wie sich der Index an der Unterstützungszone von gestern verhält. Bricht dies, ist das GAP-close zu Freitag ein erster Schritt, eine tiefere Konsolidierung einzuleiten:

Im "Big Picture" könnte dieser Aufschwung auch noch einmal an Dynamik für einige hundert Punkte beibehalten werden. Denn der nächste technische Widerstand ist erst um 14.600 Punkte verankert:

In Summe blieb es aber bei einem Plustag, auch wenn der DAX insgesamt den Anstieg über 14.400 korrigierte, die Infineon-Aktie jedoch nicht. Das Bild von der Börse Frankfurt ist hier verankert:

Ein Ausschlag am Nachmittag über 14.400 Punkte hatte sicherlich weitere Stopp-Auslösungen zur Folge. Er beruhte auf dem Spike bei Infineon gegen 16.00 Uhr - die Aktie machte im DAX über 30 Punkte Bewegung aus:

Tiefere Kurse gab es jedoch nicht, sodass ein Stück vom GAP zurück blieb. Ähnlich wie am Freitag zum Donnerstag, womit sich die Kurslücken nun auf 2 summieren:

Nachdem wir am Morgen die Future-Hochs vom Freitag anliefen und der XETRA-DAX damit über 14.300 Punkten stand, war ein erster Short-Versuch sinnvoll. So handelte ich das Setup:

Es war ein erneuter Plustag, den uns der Deutsche Aktienindex zum Wochenstart zeigte. Gestern morgen skizzierten wir in der Montagsanalyse 14.11.2022 ausführlich den Aufwärtstrend, der sich zwar abgeflachte, aber intakt blieb (Rückblick):

DAX-Ausblick am Dienstag den 15.11.2022 verhalten, denn die Wall Street lieferte keine Signale am Montag. Was steht heute auf der Agenda?

