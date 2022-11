Tencent ist eines der größten Unternehmen Chinas und mit einem Anteil von 9,8 Prozent der größte institutionelle Aktionär an dem Elektroautohersteller Nio. Die beiden Unternehmen erklärten, eine integrierte hybride Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Diese soll in der Lage sein, die Datenspeicherung für autonomes Fahren zu unterstützen und die Forschung und Entwicklung der intelligenten Fahrtechnologie zu verbessern.

Mit der strategischen Partnerschaft wollen die Unternehmen von Pekings Fokus auf sogenannte "New Energy Cars" profitieren. Die Regierung hat sich dabei das Ziel gesetzt, das bereits 2030 mindestens 40 Prozent aller Neuzulassungen auf New Energy Vehicles (NEV) entfallen, also elektrifizierte Fahrzeuge.

Erst im August hatten Alibaba und Nio-Rivale Xpeng ein Rechenzentrum eröffnet, um Software für fahrerlose Autos zu entwickeln.

Tencents Partnerschaft mit Nio bietet dem Unternehmen eine weitere Gelegenheit, in neue Geschäftsbereiche vorzudringen. Das eigentliche Kerngeschäft mit Videospielen, das durch die strenge inländische Regulierung beeinträchtigt wurde, hat weiterhin mit Gegenwind zu kämpfen.

Auch Nio hat an Nio an eigenen Herausforderungen zu knabbern. So sieht sich das Elektroauto-Start-up mit steigenden Verlusten konfrontiert. Höhere Materialkosten und Probleme in der Lieferkette drücken auf die Margen.

Die Nio-Aktie hat in diesem Jahr herbe Verluste hinnehmen müssen und fast 70 Prozent an Wert verloren. Das Tencent-Papier büßte im gleichen Zeitraum in etwa 33 Prozent an Wert ein.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion