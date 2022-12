Die Spannung vor der Rede des US-Fed-Präsidenten Jerome Powell hatte sich gelohnt. Diesen Schwung der Wall Street nahm der DAX jedoch nicht komplett auf. In der Morgenanalyse vom 01.12.2022 schauten wir noch auf das neue Monatshoch im Endloskontrakt (Rückblick):

20221201 DAX Vorboerse

Es wurde im XETRA-Markt mit einem GAP umrahmt, aber nicht mehr nach 9.00 Uhr gesehen.

Damit musste der DAX am Donnerstag die Rede des US-FED-Präsidenten Jerome Powell verarbeiten und tat dies mit einem Eindringen in diese Kurslücke. Im weiteren Verlauf wurde der komplette Anstieg wieder korrigiert - ich stelle hier direkt das Bild der Vorbörse zum Vergleich mit ein:

20221202 Vorboerse DAX kurzfristig

Da die Wall Street aber am Nachmittag dann kaum Schwäche zeigte, fand der Index zurück zur 14.500er-Region und schloss dort mit einem erneuten Plus den Handelstag ab. Vor allem Konsumwerte waren gefragt.

Übergeordnet kam der DAX dennoch nicht wirklich vom "Fleck", was dennoch das Plus vom Donnerstag nicht schmälern soll. Dies zeigen die Eckpunkte an der Börse Frankfurt an:

2022-12-01 DAX Boerse Frankfurt

Was ist hieraus für den neuen Handelstag abzulesen?

DAX-Ideen am letzten Handelstag der Woche

Die Range der letzten Tage ist damit auf Basis der XETRA-Daten weiter aktiv:

20221201 Xetra DAX mittelfristig

Hier gilt es aufzupassen, dass diese Seitwärtsphase nicht den Index aus anderen Trendlinien herausschiebt und damit ein Signal erzeugt wird, was kurzfristig nicht zu sehen ist. Aus diesem Grund habe ich das mittelfristige Bild mit dem Aufwärtstrend ab 12.000 Punkten hier dargestellt:

20221201 Xetra DAX November

Für den Handel am Morgen konzentriere ich mich auf die Zonen im Endloskontrakt und das potenzielle GAP, was sich nach aktueller Indikation auf der Oberseite präsentiert:

20221202 Vorboerse DAX

Schau mir für die weitere Einschätzung im Handel dann wieder LIVE über die Schulter und starte Deinen Handelstag auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - kostenfrei und über mehrere Stunden mit mir. Dort kommentiere ich mit anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf, die Quartalszahlen und weitere Finanzdaten:

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Freitag den 02.12.22

Der Livetradingroom startet heute wieder um 10.00 Uhr mit Marcus Klebe. Melde Dich gern schon einmal direkt an:

Dabei sprechen wir neben Forex und Index-Bewegungen auch Aktien an, die aktuell mit ihren Quartalszahlen für Impulse am Markt sorgen. Gestern Abend kamen weitere spannende Unternehmen wie Ultra Beauty und heute vorbörslich stehen diese Unternehmen auf der Agenda:

2022-12-02 Earnings

Für den Wall Street Trading-Treff im Dezember habe ich ein Kombiangebot inklusive dem Januar gebastelt, damit die Weihnachtszeit "versüsst" wird:

20221201_AndreasBernstein_Christmas special_120 Euro

Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender gibt es ebenfalls.

Wir starten 8.00 Uhr mit den Importpreise und der Handelsbilanz aus Deutschland und haben danach 11.00 Uhr die Erzeugerpreise aus der Eurozone auf der Agenda.

Wichtigster Termin ist jedoch 14.30 Uhr der US-Arbeitsmarktbericht. Er dürfte für hohe Volatilität sorgen und das weitere Vorgehen der US-Notenbank maßgeblich beeinflussen.

Am Abend folgen noch die Fahrzeugverkäufe für die USA und der COT-Report.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2022-12-02 Wirtschaftstermine1

2022-12-02 Wirtschaftstermine2

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust. Auszüge und die Aufzeichnung vom ganzen Stream findest Du immer im Nachgang auf YouTube - anbei alle 3 relevanten Kanäle:

Diese Chartanalyse als Video auf Bernsteins Börse



Interviews und Aktienideen auf dem Kanal FIT4FINANZEN



Komplette Aufzeichnungen vom Livestream auf dem FIT4FINANZEN-Archivkanal



Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 77,49 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff