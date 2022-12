Chinas Weigerung, die Impfstoffe westlicher Hersteller zu genehmigen, verhindert derzeit auch die Verabreichung neuer Impfstoffe, die an Virenvarianten wie Omicron angepasst sind. Der in Mainz ansässige Hersteller Biontech hat zusammen mit seinem chinesischen Partner Fosun Pharma seit Beginn der Pandemie versucht, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen. Der Impfstoff steckt jedoch im Genehmigungsprozess. Eine mögliche Änderung der chinesischen Corona-Politik könnte die Chancen von Biontech wieder erhöhen. Die Reise nach Peking von Kanzler Olaf Scholz, der von Biontech -Chef Ugur Sahin begleitet wurde, schien zu Beginn des Monats ein wenig Bewegung in die Sache gebracht zu haben. Laut Scholz haben die Behörden in Peking die Zulassung des Biontech -Impfstoffs für Ausländer zugesichert. Es gab jedoch keinen Zeitplan, wann dies passieren würde.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von Biontech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für Biontech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Doch auch bei Biontech wachsen die Bäume nicht so schnell in den Himmel. Denn der Kurs verlor in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf 120,16 US-Dollar. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range im Bereich 183,68 US-Dollar begrenzt. Der letzte Test dieses Bereichs fand am 5. August 2022 statt. Gelingt Biontech die Zulassung seiner Corona-Impfstoffe auch in China, sollte der Kurs den Kernwiderstand bei 183,68 US-Dollar hinter sich lassen und den Widerstand bei 242,53 US-Dollar anpeilen. Einstweilen sollte die Preiserhöhung beim Corona-Impfstoffes Geld in die Kassen spülen.

Biontech SE (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: