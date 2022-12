Besonders die Aktien aus dem Elektroniksektor haben ordentlich eingebüßt in jüngster Zeit. Daher sind sie laut HSBC in einer guten Ausgangsposition. Auf dem Zettel der Investmentbank stehen Dongshan Precision , Luxshare , Wingtech und Sunny Optical .

"Angesichts der jüngsten Lockerung der Null-Covid-Politik in China halten wir eine schneller als erwartete Erholung der Nachfrage und einen Abbau der Lagerbestände in der Unterhaltungselektronik in den kommenden Monaten für wahrscheinlich", so die HSBC-Analysten.

Die Banker glauben, dass "Bildsensoren, Power Management, Touch- und Display-Treiber, RF, Speicher, passive Komponenten, Panels usw. am stärksten vom Gegenwind in den vergangenen Quartalen betroffen waren und wahrscheinlich einen starken Aufschwung erleben werden".

Die Bank of America (BofA) bringt zudem globale Chip-Tech-Aktien ins Spiel. Die Analysten der BofA glauben an ansteigende Erträge auf dem E-Automarkt in China.

Ein baldiger Anstieg der Verbrauchernachfrage in China sei gesichert, so Xiaolin Chen, Leiterin der ETF-Firma KraneShares bei CNBC, wobei der Weg zu einem chinesischen BIP-Wachstum von fünf Prozent ein holpriger sei.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion