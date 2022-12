Tesla-Chef Elon Musk hat am Mittwoch erneut in großem Stil Tesla-Aktien verkauft. Für insgesamt 3,58 Milliarden US-Dollar veräußerte er 22 Millionen Aktien seines Elektroautounternehmens – bereits zum vierten Mal in diesem Jahr.

Insgesamt soll Musk seit April Tesla-Aktien im Wert von 23 Milliarden US-Dollar abgestoßen haben. Derzeit hält er noch 13,4 Prozent an dem Unternehmen. Wofür Musk das Geld verwendet, ist unklar. Tesla antwortete zunächst nicht auf eine Reuters-Anfrage zur Stellungnahme.