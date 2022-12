"Wir führen eine sorgfältige Überprüfung durch, und während die Diskussionen noch andauern, gehen wir davon aus, dass unser Personalabbau in der ersten Januar-Hälfte stattfinden wird", heißt es in Solomons Jahresendrundschreiben an die Mitarbeiter.

Der US-Nachrichtensender Bloomberg hatte Anfang des Monats unter Berufung auf Insider berichtet, dass bis zu 4.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen könnten — rund acht Prozent der Stellen. Grund für den Stellenabbau sei das schwächelnde Investmentgeschäft.



An der New York Stock Exchange (NYSE) steht die Aktie von Goldman Sachs derzeit leicht im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 342,45 US-Dollar (Stand:29.12.2022, 15:54 Uhr MEZ).