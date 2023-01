Unternehmenstermine

07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker-Tochter Cropenergies, Q3-Zahlen

10:00 Uhr, Deutschland: VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau 11/22

11:00 Uhr, Deutschland: Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt-Pk

Tipp der Woche: Die Goldbullen sind auch in 2023 los! Nutzen Sie den Edelmetall-Boom aus! In seinem Börsendienst hat smallCAP Champions-Chefredakteur Marcel Torney bereits im November damit begonnen, seinen Fokus auf den Edelmetallsektor zu richten. "Neben Gold könnte auch Silber in 2023 zu den positiven Überraschungen avancieren", so der Edelmetall-Experte. Sie können sich hier Marcel Torneys Gold-Geheimtipp 2023 noch kostenlos (!) herunterladen. Hier klicken.