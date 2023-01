Die gemeinnützige Rainwater Charitable Foundation gibt die Gewinner des vierten jährlichen Rainwater-Preises für Gehirnforschung bekannt

Die Preisträger werden für ihre innovativen Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der neurodegenerativen Krankheiten ausgezeichnet

FORT WORTH, Texas, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die Rainwater Charitable Foundation, eine der größten unabhängigen Institutionen zur Förderung der Forschungsaktivitäten im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen, hat heute die diesjährigen Preisträger des Rainwater Annual Prize für herausragende Innovationen in der Forschung zu neurodegenerativen Erkrankungen und für innovative Nachwuchsforschende bekannt gegeben. Der diesjährige Preis für herausragende Innovation wird an ein Team verliehen: Dr. C. Frank Bennett, Ionis; Dr. Don W. Cleveland, University of California San Diego (UCSD) und Dr. Timothy M. Miller, Washington University. Dr. Susanne Wegmann, Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), erhält den Rainwater-Preis für Innovative Nachwuchswissenschaftler. Die Preise werden während der Eurotau-Konferenz 2023 am 27. April 2023 in Lille, Frankreich, verliehen.