Während der Veranstaltung erörterten Google-Führungskräfte einige der Fähigkeiten von Bard und zeigten die Nutzung in einer Präsentation. Bard stützt sich dabei auf das Google-Sprachmodell LaMDA (Language Model for Dialogue Application). Google werde laut einem Blog-Post vom Montag die Konversationstechnologie "vertrauenswürdigen Testern" zugänglich machen, bevor sie in größerem Umfang der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.

Alphabet-Aktien crashten über neun Prozent während der Veranstaltung und schlossen den Handel rund sieben Prozent tiefer. Dies könnte darauf hindeuten, dass Investoren gerade angesichts der wachsenden Konkurrenz durch Microsoft mehr erwartet hatten. Evercore-Analysten sagten, dass es auf der Google-Veranstaltung "wenig zusätzliche Neuigkeiten" gegeben habe und dies ein früher und "vielleicht überstürzter" Blick auf die KI gewesen sei, an der Google seit Jahren arbeite.