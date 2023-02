Das Thema "Buy the Dip" hatten wir am Freitag am Markt sehr deutlich gesehen und auch am Dienstag noch einmal mit einem Trade and er 15.300 begleiten können. Dazu folgender Rückblick aus der Morgenanalyse vom 19.02.2023):

Ein ähnliches Bild zeigte sich zur Wochenmitte, nur an einem tieferen Level. Der Index fiel zunächst unter 15.300 und stabilisierte sich sehr genau am unteren Punkt der Supportzone, die wir vorab wie folgt definiert hatten:

20230222 DAX Endloskontrakt

Genau dort fand sich dann wieder ein Long-Einstieg als Trading-Idee und die Umsetzung live auf Twitch, wie Du hier noch einmal nachvollziehen kannst:

Diesmal ging die Erholung sogar bis zum Ausgangspunkt zurück und unterstrich nicht nur die Dynamik dieser Zone, sondern auch die Stärke des Gesamtmarktes. Trotz weiter hoher Inflationsdaten in Deutschland kam es zur Stabilisierung und am Handelsende zu einer Punktlandung auf dem Schlusskurs des Vortages.

Das Schaubild der Börse Frankfurt mit den Tops und Flops der gelisteten Aktien im DAX40 ist hier zu sehen:

2023-02-22 DAX Boerse Frankfurt

Sahen wir auch in den USA eine Stabilisierung?

Wall Street Daten und Nvidia-Zahlen

Die Schlusskurse an der Wall Street waren gestern gemischt. Der Nasdaq testete auch sein unteres Level des Unterstützungsbandes, welches wir gestern wie folgt dargestellt hatten (Rückblick):

20230222 Nasdaq-100

Das Update zeigt also auch hier eine Support-Zone an, ähnlich wie im DAX:

20230323 Nasdaq-100

Damit konnte sich der Nasdaq sogar mit einem Plus aus dem Handel verabschieden. Im Dow Jones gab es nur leichte Verluste per Schlusskurs:

2023-02-22 Wall Street Schluss

Magst Du diese Bewegungen mit Kommentierung live sehen? Für mein Trading am US-Markt habe ich Dir folgendes Angebot bereitgestellt:

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_3 Sessions

Nachbörslich war eine Nvidia spannend und sorgte für weitere Aufschläge:

2023-02-23 Nvidia Aktie

Starten wir damit positiv in den Handel heute?

Ideen zum DAX-Start am Donnerstag

Die Vorbörse kann damit einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend im DAX zeigen, den wir seit verganenen Donnerstag im Bild und als Deckel hatten:

20230223 DAX Vorboerse

Damit hat sich der Support wieder als starkes Element im Chartbild gezeigt:

20230223 DAX Endloskontrakt

Hält dieser Schwung auch zum XETRA-Start an, könnte auch hier die Trendlinie direkt übersprungen und ein Kaufsignal generiert werden:

20230223 DAX XETRA Wochenverlauf

Auf das große Bild und weitere Quartalszahlen aus den USA gehe ich in diesem Video noch einmal ein:

Damit sind wir schon einmal sehr gut auf den heutigen Handel vorbereitet.

Termine am Donnerstag 23.02.2023

Es stehen weiterhin die Quartalszahlen an der Wall Street im Blickfeld. An dieser Stelle siehst Du für die ganze Woche die großen Earnings einmal aufgelistet:

20230219 Earnings Week

Nach den Verbraucherpreisen aus Deutschland am Mittwoch erhalten wir heute die Daten aus der EU um 11.00 Uhr.

14.30 Uhr stehen dann eine Menge US-Wirtschaftszahlen auf der Agenda. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, das BIP, die Konsumausgaben und auch Chicago Fed Aktivitätsindex.

Alle Termine von heute sind hier verzeichnet:

2023-02-23 Wirtschaftsdaten

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere Inspirationen. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden mit anderen Händlern LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD an:

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

