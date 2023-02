Angeführt von Nasdaq-Aktien (vor allem Nvidia) starteten die Aktienmärkte heute stärker in den Tag - aber dann verpuffte Rally wieder. Zufall? Unwahrscheinlich. Denn was treibt Bullenmärkte - und was charakterisiert Bärenmärkte? Mit einem Wort: Liquidität! Der monetäre Faktor aber ist entscheidend an den Märkten. Und wie sieht es aus derzeit mit der Liquidität? Sie nimmt kontinuierlich ab. Das zeigt sich an den Bankeinlagen bei der US-Notenbank Fed. Das zeigt sich bei der Kreditvergabe in den USA, die immer restriktiver wird mit den steigenden Zinsen. Dazu reduziert die US-Notenbank ihre Bilanzsumme weiter (in der letzten Woche um 50 Milliarden Dollar) und hebt die Zinsen weiter an, um die hartnäckige - weil strukturelle - Inflation zu bekämpfen. Die Renditen steigen, Geld wird immer teurer. In diesem Umfeld sind die Nasdaq-Aktien am stärksten gefährdet..

Hinweise aus Video: