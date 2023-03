Gold steigt, Goldaktien ziehen kräftig an

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 1.935 auf 1.989 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis die Gewinne aus dem Handel am Freitag verteidigen und notiert aktuell mit 1.988 $/oz um 59 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Bundesregierung erneuert Merkel-Garantie: „Einlagen der Sparer sind sicher (Quelle: Bild.de).Jederzeit können vom Staat (den Sparern) Kredite aufgenommen werden, um die Sparguthaben der Sparer auszahlen zu können. Für diese Kredite können die Zentralbanken jederzeit neues Geld schöpfen, was über die erhöhte Inflation ausgeglichen und damit von den Sparern bezahlt wird.Henry Ford: „Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 59.932 Euro/kg, Vortag 58.285 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 22,40 $/oz, Vortag 21,91 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 968 $/oz, Vortag 982 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.334 $/oz, Vortag 1.380 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 1 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 71,59 $/barrel, Vortag 75,26 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 4,6 % auf 422,99 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 5,6 % auf 410,69 $. Bei den Standardwerten steigt Kinross 7,8 %. Bei den kleineren Werten haussieren McEwen 11,9 %, Argonaut 11,5 % und Monument 11,1 %. Aura gibt 4,2 % nach. Bei den Silberwerten haussieren Santacruz 44,3 %, Guanajuato 10,3 % und Aya 8,2 %. Minaurum fallen 12,5 % und Americas Silver 5,4 %.