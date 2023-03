DAX vor Rallye? So notieren die Märkte vor dem Fed-Zinsentscheid

Fed-Beamte werden zudem zum ersten Mal seit Dezember aktualisierte Zinsprognosen veröffentlichen und damit einen entscheidenden Hinweis darauf geben, ob sie in diesem Jahr noch mit weiteren Zinserhöhungen rechnen.

Globale Zentralbanken sehen sich mit einer zunehmenden Komplexität konfrontiert. Dies wurde heute erneut deutlich, nachdem Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigten, dass sich die Inflation im Februar unerwartet beschleunigt hat.

"Welchen Spielraum die Bank of England morgen auch immer zu haben glaubte, wurde durch die Inflationsdaten von heute Morgen zunichte gemacht. Einmal mehr hat sich das Gesprächsthema darauf verlagert, ob 25 Basispunkte ausreichen werden", so Craig Erlam, ein leitender Marktanalyst bei Oanda Europe in einer Notiz.

Der Stoxx Europe 600 Index notiert zum Mittag leicht im Plus. US-Futures geben leicht nach. Der deutsche Leitindex notiert 0,41 Prozent höher.

