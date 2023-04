Nächstes Crashrisiko? So gefährlich sind Geldmarktfonds für den Banksektor

Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) stecken Banken erneut in einer Vertrauenskrise. US-Anleger machen das derzeit besonders durch eine Anlagestrategie deutlich: Sie strömen in den Markt für US-Geldmarktfonds. Diese Fonds investieren in besonders sichere und liquide Wertpapiere, vor allem Staatsanleihen mit kurzen Laufzeiten. Die Zuflüsse könnten die Stabilität des Finanzsystems allerdings zusätzlich bedrohen und bergen gerade für Regionalbanken strukturelle Risiken, warnen nun Analysten.

Allein im März sollen 286 Milliarden US-Dollar in die liquiden Rentenpapiere geflossen sein. Gleichzeitig erleben viele Kreditinstitute in den USA derzeit einen Abfluss von Kundengeldern. "Geldmarktfonds haben in den letzten Wochen bemerkenswerte Zuflüsse verzeichnet, wobei der Großteil in staatliche Geldmarktfonds floss", berichtet Sara Devereux vom Vermögensverwalter Vanguard gegenüber der britischen Tageszeitung Financial Times. "Das ist zum Teil auf eine Flucht durch die Angst vor Bankenschließungen zurückzuführen, aber auch auf die derzeit attraktiven Renditen für Geldmärkte", erklärt die globale Leiterin der Vanguard-Gruppe für festverzinsliche Anlagen.