Denn anders als von vielen argumentiert ist die heutige Inflation nicht eine Folge des Ukraine-Krieges. Natürlich stiegen da die Energiepreise drastisch, auch wurden Lieferketten unterbrochen, Nachfrager und Anbieter fielen weg. Doch ist der Krieg nur ein Beschleuniger, nicht die Ursache.

Bereits vorher, vor allem dann in der Pandemie-Phase, wurden alle Probleme mit Geld zugedeckt. Neuem Geld, frischem Geld, in den USA unter Trump wie in Europa und Asien. Geld wurde in rauen Mengen gedruckt, die Geldmenge weitere sich enorm aus. Das alleine hätte schon zu einer Inflation führen können.