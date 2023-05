19-Milliarden-Dollar-Goldrausch: Das ist die größte Transaktion aller Zeiten

Die Transaktion, die nun einstimmig vom Vorstand von Newcrest genehmigt wurde, aber noch der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bedarf, ist die bisher größte Transaktion im Goldbergbausektor und übertrifft den Kauf des Rivalen Goldcorp durch Newmont im Jahr 2019. Newcrest hatte zuvor anfängliche Angebote abgelehnt.

Laut Pressemitteilung sei es Newmonts Ziel, jährliche Synergien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar zu erzielen. Das in Denver ansässige Bergbauunternehmen wolle demnach den Cashflow in den zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion durch eine Optimierung des Portfolios um zwei Milliarden US-Dollar steigern.