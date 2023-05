Mega-Comeback bei Big Techs? Was steckt wirklich dahinter?

Big Tech blickt auf einen guten Jahresstart zurück: Während der S&P 500 seit Jahresbeginn 9 Prozent Plus verbuchte, stieg die US-Tech-Börse Nasdaq in der gleichen Zeit um 26 Prozent. Die Kurse der Big Four – Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon – kletterten für sich allein um 34 bis 42 Prozent nach oben. Die DZ Bank rief kürzlich "Tech is back" aus, wie das Handelsblatt berichtete. Ob sich der Trend auch in Zukunft fortsetzen wird, ist aber zumindest fraglich.

Grund für die jüngste Rallye war zum einen die Erwartung einer Zinswende. Tech-Aktien gelten generell als konjunktur- und zinssensibel: Steigende Zinsen verteuern die Finanzierungskosten der wachstumsgetriebenen Branche. Nun, da die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) ihren Zinserhöhungszyklus verlangsamte, preisen die Märkte bereits eine Zinswende ein und auch Tech-Titel erholten sich zuletzt.