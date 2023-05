Die Mitte der DAX-Range: Signale vor Pfingsten

Das Video zur Analyse habe ich bereits am Vorabend erstellt und update die Charts hier im weiteren Verlauf noch einmal. Du findest es hier:

Blicken wir auf den DAX und Konstellation der letzten Tage, ist nun die Range aus Ende April / Anfang Mai einmal komplett durchlaufen worden:

Damit ist technisch das Potenzial auf der Unterseite erst einmal "ausgereizt" - zumindest in dieser betrachteten Zeitebene. Auf die große Zeiteben blickten wir in der gestrigen Morgenanalyse am 25.05.2023 (Rückblick):

Der darin skizzierte Aufwärtstrend ist fast angelaufen worden. Damit kamen zwei Gründe zusammen, um 15.750 einen Longversuch im Markt zu etablieren. Den dort getätigten Trade zeige ich Dir hier gern im Nachgang auf:

Es vollzog sich ein Rücklauf über die 15.800 und ein leichter Schlusskurs darunter. Er zeigt nun bereits den vierten Verlusttag in Folge und damit eine deutlich rote DAX-Woche an. Alle Daten der Börse Frankfurt sind hier verankert:

Wie vollzog sich das Bild in den USA?

Blick auf die Wall Street Entwicklung

In den USA zeigte sich vor allem bei NVIDIA ein starker Aufschlag, der widerum den Nasdaq beflügelte. Immerhin ist dies ein Schwergewicht und führte mit dem Aufschlag von mehr als 25 Prozent zu einem neuen Jahreshoch im Nasdaq. Dies ist hier dargestellt:

Damit blieb der Index weiter in seinem über die letzten Tage markierten Aufwärtstrend. Über die positiven Ergebnisse von NVIDIA wurden auch andere Unternehmen mitgezogen. Alle Schlusskurse des Vortages auf Indexebene siehst Du hier, entnommen von Investing.com:

Der Dow Jone schaffte es nicht in den Gewinn, bot aber an der Zwei-Tages-Unterstützung ein tolles Setup Intraday, was mehrfach gehandelt werden konnte und wie folgt aussah:

Wie starten wir in den letzten Handelstag der Woche?

Vorbörse in der Range und Termine am 26.05.2023

Wir notieren genau in der Range-Mitte zur DAX-Vorbörse:

Das GAP auf der Oberseite zur Wochenmitte blieb zurück, der Vollständigkeit halber bilde ich es hier jedoch mit ab:

Eine neue Kurslücke ist damit heute erst einmal auf der Oberseite zu finden und beträgt aktuell 20 Punkte.

Terminlich stehen heute nach den Konsumausgaben der Amerikaner gestern die Persönlichen Einkommen auf der Agenda. 14.30 Uhr werden diese zusammen mit den Auftragseingängen langlebiger Güter veröffentlicht.

16.00 Uhr folgt das Uni Michigan Verbrauchervertrauen mit der entsprechenden Inflationserwartung. Danach bereiten sich viele Marktteilnehmer:innen auf das Pfingstwochenende vor.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Für die anstehenden Quartalszahlen in dieser Woche habe ich auch noch eine Übersicht parat:

Damit wünsche ich uns beim Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

