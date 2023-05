NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich nach einem verlängerten Wochenende am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Die Technologiebörsen, nicht zuletzt gestützt durch einen Kommentar der Bank of America - knüpften mit einem kleinen Plus an ihre Rally vom Freitag an. Von der Welle rund um Künstliche Intelligenz (KI) getragen, überwand der Spezialist für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips Nvidia dabei gleich zum Handelsstart mit seinem Börsenwert die Marke von einer Billion US-Dollar. An der Wall Street litten vor allem Standardwerte dagegen unter der anhaltenden Rest-Unsicherheit rund um den Schuldenstreit in den USA.

Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,50 Prozent auf 32 928,71 Punkte nach und weitete damit seine Verluste aus der vergangenen Woche aus. Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,29 Prozent auf 4194,56 Zähler. Das Plus im Nasdaq 100 bröckelte auf 0,10 Prozent ab, womit 14 312,50 Punkte zu Buche standen. Der Technologie-Auswahlindex hatte bereits in der vergangenen Woche um fast vier Prozent zugelegt und damit das Niveau vom April 2022 zurückerobert. Am Montag waren die Handelsräume in den USA wegen des "Memorial Days" geschlossen geblieben.