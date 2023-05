S&P 500 - Durchbruch nach oben?

Die Long-Positionen sind gut aufgegangen, das Kursziel bei 4.150 Puntken wurde am Vortag erreicht. Das Kursziel von 4.250 Punkten ist noch offen, aber nicht mehr weit entfernt. Der Stopp könnte direkt nachgezogen werden. Zu beachten, ist, dass die US-Börsen am Montag geschlossen bleiben. Die deutschen Börsen sind am Montag aber geöffnet. Solange der S&P500 über 4.200 Punkten notiert, ist mit einem weiteren Hochlauf bis 4.250 Punkte zu rechnen.

1. Long-Position im Bereich des 10er-EMA möglich. Kursziel 4.250 Punkte. Stopp von 4.050 Punkten auf 4.180 Punkte hochziehen.