NEW YORK (dpa-AFX) - Auch zur Wochenmitte kommen die Kurse unter den Standardwerten an der Wall Street nicht richtig in Schwung. Nach der Beilegung des Schuldenstreits liegt der Fokus vor weiter auf den Zinsperspektiven, da die in der nächsten Woche anstehenden Notenbanksitzungen sowie US-Inflationsdaten bereits ihre Schatten vorauswerfen.

Der Dow Jones Industrial lag gegen Ende der ersten Handelsstunde mit 33 604,15 Punkten knapp mit 0,09 Prozent über seinem Schlussstand vom Vortag. Der marktbreite S&P 500 stieg etwas deutlicher um 0,20 Prozent auf 4292,47 Zähler, was ihn wieder an die Schwelle dazu bringt, per geläufiger Definition in einen "Bullenmarkt" einzutreten.