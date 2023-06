Leascend und Stolfig Power präsentieren sich auf der Intersolar Messe in München (FOTO)

München (ots) - Leascend und Stolfig Power freuen sich, ihre Teilnahme an der

renommierten Intersolar-Messe in München bekannt zu geben. Die Messe, die vom

14.06.2023 bis 16.06.2023 stattfindet, ist eine führende Veranstaltung für

Solartechnologie und erneuerbare Energien. Auf der Messe werden sie die hoch

effiziente monokristalline Solarzelle (halbgeschnittene Variante) des N-Typ mit

Kostensenkungspotenzial präsentieren. Diese bahnbrechende Solarzelle bietet

nicht nur verbesserte Leistung, sondern auch ein erhebliches Potenzial zur

Senkung der Kosten in der Solarenergiebranche.



Die monokristalline Solarzelle (halbgeschnittene Variante) des N-Typ basiert auf

der bewährten Heterojunction-Technologie (HJT) und kombiniert amorphe und

kristalline Materialien. Dies ermöglicht eine optimale Nutzung des Sonnenlichts

und maximiert den Energieertrag. Die halbgeschnittene Variante der Solarzelle

trägt zusätzlich zur Kostensenkung bei, da ihre Dicke von derzeit 120 µm in

Zukunft auf 80 µm reduziert werden kann.