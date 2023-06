Die Gewinnmarge war abgesackt auf 10%. Hintergrund waren Corona, der Ukraine-Krieg und die Konsumflaute aufgrund der hohen Inflation. Im ersten Halbjahr 2022 kletterte der Umsatz nur noch um marginale 3%. Im Februar des laufenden Turnus kündigte das familiendominierte Unternehmen eine Halbierung der Dividende an. Auf der HV am 13. Juli sollen nur noch 75 Cent je Anteilsschein ausgekehrt werden, zuvor waren es 1,50 Euro. Die einbehaltenen Mittel wollen die Hamburger für „strategische Investitionen“ nutzen.

Jahrelang hatte das Unternehmen Umsatzwachstum im Fokus, jetzt wird der Gewinn in den Vordergrund gestellt. Bis 2025 sind Einsparungen von 125 Millionen Euro geplant. Die erhöhte Marge soll möglich werden durch Standardisierung, Digitalisierung und Automatisierung. In Zentralbereichen sollen einige Dutzend Stellen wegfallen. Im ersten Quartal 2023 hat der Filialist den Umsatz wieder um kräftige 15% gesteigert, so daß CEO Marc Fielmann wieder seine rosa-rote Brille aufsetzen kann.