Siemens: Mega-Investition in Hightech-Fabriken und KI – Aktie mit Rückenwind!

Der deutsche Mischkonzern Siemens hat Investitionen von insgesamt zwei Milliarden Euro in Fabriken und Forschung in Asien, den USA und Europa angekündigt. So solle in Singapur für 200 Millionen Euro ein Hightech-Werk für Automatisierungstechnik entstehen. Im chinesischen Chengdu solle die Kapazität des Automatisierungswerks um 40 Prozent erhöht werden, was rund 140 Millionen Euro koste und 400 neue Arbeitsplätze schaffen solle. Weitere Investitionen in Europa und den USA würden noch bekanntgegeben, teilte der DAX-Konzern am Donnerstagvormittag mit.

Vermeidung einer zu großen Abhängigkeit von China

Siemens verfolge dabei eine Doppelstrategie: Da der Markt in China weiter stark wachse, wolle man die Chancen vor Ort weiternutzen, aber nicht zu stark aus China herausexportieren. Durch Investitionen in Standorte in den USA und Europa wolle man eine zu starke Abhängigkeit von China vermeiden. Der Großteil der Kapazitätserweiterungen werde daher im Rest der Welt stattfinden. Konkrete Investitionen außerhalb Chinas werden noch bekannt gegeben. In den USA ist bereits ein neues Zugwerk für 220 Millionen US-Dollar angekündigt.

Mit dem Bau der Hightech-Fabrik in Singapur, wolle man vor allem die rasch wachsenden Märkte in Süd- und Südostasien bedienen. In Indien, Thailand und Vietnam hätten die Märkte derzeit "wirklich einen Lauf" und die Nachfrage sei hoch, so Busch.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt an Bedeutung



Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) seien Teil der neuen Strategie des Konzerns. Es gehe darum, "die reale und die digitale Welt zu verbinden und unseren Fokus auf die Diversifizierung und Lokalisierung unseres Geschäfts zu legen". Insbesondere der Bereich des industriellen "Metaversums" solle ausgebaut werden. Hier arbeitet Siemens bereits mit dem Chiphersteller Nvidia und dem US-Softwarekonzern Microsoft zusammen.

Siemens ist bereits sehr erfolgreich im Bereich der digitalen Fabrik, der industriellen Automatisierung. In diesem Segment hat sich das Unternehmen als Weltmarktführer etabliert und konnte diese Position zuletzt erfolgreich verteidigen, berichtet die Tagessschau.



Was Analysten raten

An der Börse kommen die globalen Expansionspläne von Siemens gut an: An der Börse Frankfurt liegt die Siemens-Aktie derzeit mehr als ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 165,38 Euro (Stand: 15.06.2023, 10:34 Uhr). Innerhalb von fünf Tagen hat die Siemens-Aktie sogar um mehr als vier Prozent zugelegt.

Die Mehrheit der Analysten rät derzeit zum Kauf der Siemens-Aktie. Laut MarketScreener empfehlen derzeit 17 Analysten die Aktie zum Kauf. Vier raten zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 180,50 Euro. Dies entspricht einem Kurspotenzial von rund neun Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion