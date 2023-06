Erneute Revision der Guidance zeugt von starker Eintrübung der Baukonjunktur - Aktie auf "Halten" abgestuft



STEICO hat gestern eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht. Wir hatten uns bereits leicht unterhalb der im Mai erstmals revidierten Guidance positioniert. Allerdings überrascht uns der nun für 2023 erwartete zweistellige Umsatzrückgang, zumal zu Beginn des Jahres noch ein überaus optimistischer Mittelfristausblick auf ein Umsatzniveau i.H.v. 750 Mio. Euro bis 2026 (CAGR ca. 14%) kommuniziert worden war. Dies verdeutlicht u.E., dass sich der Ausblick für den Bausektor in den vergangenen Wochen erheblich eingetrübt hat.



Schwache Nachfrage, Profitabilität bröckelt: Wenngleich STEICO nach dem äußerst schwachen Jahresstart (Umsatz Q1: -16,7% yoy) nun eine gewisse Belebung der Nachfrage verspürt, fällt deren Dynamik schwächer aus als ursprünglich avisiert. Für 2023 erwartet der Vorstand daher nun einen rund 15%igen Umsatzrückgang (zuvor: auf Vorjahresniveau). Als Gründe werden neben dem zunehmend verschärften Wettbewerb im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe auch eine anhaltende Kaufzurückhaltung auf Kundenseite angeführt. Letzteres spiegelt sich in der zuletzt sehr schwachen Entwicklung der Konjunkturfrühindikatoren für den deutschen Wohnungsbau wider. Im ersten Quartal sind die Auftragseingänge in diesem Bereich nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie um 36% yoy gesunken. Da sich zugleich der Einbruch der Wohnungsbau-genehmigungen nach Q1 noch weiter verschärft hat (April: -31,9% yoy; Einfamilienhäuser: -33,5% yoy; Quelle: Statistisches Bundesamt), rechnen wir damit, dass der Gegenwind weit über 2023 hinweg anhält. Vor dem Hintergrund des konjunkturellen Abschwungs im Bausektor kommen die Kapazitätserweiterungen bei STEICO (ab Ende 2023: ca. +25% der Dämmstoffkapazitäten) sowie im Wettbewerbsumfeld trotz der u.E. nach wie vor intakten strukturellen Treiber (Energetische Sanierung, Ökologisches Bauen) zur Unzeit und dürften zunächst kaum ausgelastet werden. STEICO kündigte bereits kurzfristige Maßnahmen zur Kostensenkung und Liquiditätssicherung an und erwartet für 2023 nun eine EBIT-Marge zwischen 8 und 10% (zuvor: 10-15%) im Verhältnis zur Gesamtleistung.



Modell überarbeitet: Wir haben unsere Prognosen für 2023 ff. umfassend überarbeitet. Wenngleich STEICOs Dämmstoffe schwerpunktmäßig in der Sanierung zum Einsatz kommen und wir dieses Bausegment als wesentlich robuster als den Neubau erachten, gehen wir nun auch für das nächste Jahr von einem leichten Umsatzrückgang aus. Zudem erwarten wir für 2025 zunächst keine übermäßig starke Erlöserholung, womit u.E. jedoch das Mittelfristziel für 2026 in weite Ferne rückt. Darüber hinaus haben wir in Anbetracht des temporär hohen Preisdrucks unsere mittelfristige Margenerwartung (2023-2026e) um 260 BP sowie die TV-Marge um 190 BP reduziert.

Fazit: Selbst STEICO kann sich dem Abebben der Baukonjunktur nun nicht mehr entziehen. Zwar steht weiterhin eine potenzielle Übernahme des Unternehmens im Raum, da Gründer und Großaktionär Udo Schramek bekanntlich Optionen hinsichtlich eines (mehrheitlichen) Verkaufs seiner Anteile prüft. Aus operativen Gesichtspunkten betrachten wir STEICO trotz des berechtigten "Greeniums" als Weltmarktführer für Holzfaser-Dämmstoffe aber als fair bewertet und stufen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 40,00 Euro auf "Halten" ab.





