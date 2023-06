In heikler Mission unterwegs

Man lehnt sich sicherlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man konstatiert, dass im Dax die Luft erst einmal raus zu sein scheint. Die letzten Handelstage waren von deutlichen Konsolidierungsbestrebungen geprägt. Für den Index kommt es nunmehr darauf an, die Konsolidierung in geordneten Bahnen zu halten.

Noch zur Monatsmitte jagte der Dax auf ein neues Rekordhoch und übersprang dabei kurzzeitig den Bereich von 16.400 Punkten. Der (überbordende) Optimismus der Marktakteure setzte noch einmal ein Zeichen. Womöglich war es für längere Zeit das letzte.

Enttäuschte Zinsphantasien und Wachstumssorgen bestimmen gegenwärtig das Handelsgeschehen und haben der Stimmung einen herben Dämpfer versetzt.

Vom Umfang her ist die Konsolidierung (noch) nicht besonders imposant. Mit dem Verlust der 16.000er Marke ging allerdings bereits das erste charttechnische Porzellan zu Bruch. Lange Zeit stand der Bereich um 16.000 Punkten als Widerstand im Fokus, limitierte die damaligen Aufwärtsambitionen und war entsprechend hart umkämpft. Der Umstand, dass dieser Bereich nun in seiner neuen Funktion als Unterstützung vergleichsweise kampflos aufgegeben wurde, mahnt zur Vorsicht.

Aus charttechnischer Sicht kommt nun den Unterstützungen bei 15.700 Punkten und 15.500 Punkten eine hohe Relevanz zu. Aus bullischer Sicht wäre ein Anlaufen der 15.500 Punkte noch zu tolerieren. Sollte es hingegen darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Gleichzeitig würde der Dax Gefahr laufen, in Richtung 15.000 Punkten durchgereicht zu werden.

Kurzum. Dax ist in einer heiklen Mission unterwegs. Noch gestaltet sich das Konsolidierungsszenario vergleichsweise unaufgeregt. Damit das so bleibt, sollten die 15.500 Punkte nicht signifikant unterschritten werden. Anderenfalls könnte es auf der Unterseite doch noch eng werden. Zudem würde eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 15.000 Punkten drohen. Um ein wichtiges Signal zu senden, muss der Dax über die 16.000 Punkte zurückkehren.