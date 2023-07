Der ungeliebte Bullenmarkt geht weiter: Bei diesen Aktien ist Barclays bullish!

"Der ungeliebte Bullenmarkt könnte sich bis in den Sommer hineinziehen", schreiben die Barclays-Analysten um Emmanuel Cau. Denn an den Märkten gehe weiterhin die Angst um, etwas zu verpassen (FOMO). Hinzu kommen steigende Zinsen, geringe Volatilität und eine widerstandsfähige US-Wirtschaft, die "immer mehr frustrierte Bären in den Aktienmarkt ziehen."

Die Experten raten, in dieser Situation flexibel zu bleiben, da sich auf fundamentaler Seite bereits einige Risse zeigten. Nach dem starken ersten Halbjahr lägen "die meisten Kursgewinne bereits hinter uns".