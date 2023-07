Im Fokus: Q-Zahlen von Südzucker, Gerresheimer, Suse und US-Konjunkturdaten

Tipp aus der Redaktion: In Megatrends investieren, bevor es zu spät ist! Nur für kurze Zeit gibt es jetzt die doppelte Probezeit – 2 Monate für nur 30 Euro! Jetzt hier testen!

07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer , Q2-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Suse, Q2-Zahlen 10:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 10:00 Uhr, Deutschland: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 14:00 Uhr, USA: Coty, Investor Day

Konjunkturdaten

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 05/23

08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 05/23 (vorläufig)

08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 05/23

08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 05/23

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 05/23

14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 06/23

14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 05/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 Uhr, USA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: ISM Dienste 06/23

16:00 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)

